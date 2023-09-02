03 Сентября 2023
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Фото: Reuters/Amit Dave

Индийский луноход "Прагъян" успешно выполнил все задачи

Индийский луноход "Прагъян" успешно выполнил все поставленные задачи на поверхности естественного спутника Земли, сообщила в субботу Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Ровер выполнил все свои задачи", - приводит "Интерфакс" сообщеник организации.

По данным ISRO, "Прагъян" был переведен в спящий режим, а полезная нагрузка, которую специалисты использовали для проведения исследований, отключена. Данные, полученные в ходе почти одиннадцати дней работы, были отправлены на Землю с помощью передатчика посадочного модуля "Викрам".

Напомним, 24 августа луноход "Прагьян", прилетевший на спутник Земли на посадочном модуле станции "Чандраян-3", совершил первую прогулку по Луне. Ожидается, что луноход весом 26 кг проработает один лунный день (14,5 земных суток). Он должен исследовать район южного полюса Луны, который до этого оставался неизученным.

Теги: "Прагъян", лунолход, Индия


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