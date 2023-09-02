Индийский луноход "Прагъян" успешно выполнил все задачи

Индийский луноход "Прагъян" успешно выполнил все поставленные задачи на поверхности естественного спутника Земли, сообщила в субботу Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Ровер выполнил все свои задачи", - приводит "Интерфакс" сообщеник организации.

По данным ISRO, "Прагъян" был переведен в спящий режим, а полезная нагрузка, которую специалисты использовали для проведения исследований, отключена. Данные, полученные в ходе почти одиннадцати дней работы, были отправлены на Землю с помощью передатчика посадочного модуля "Викрам".

Напомним, 24 августа луноход "Прагьян", прилетевший на спутник Земли на посадочном модуле станции "Чандраян-3", совершил первую прогулку по Луне. Ожидается, что луноход весом 26 кг проработает один лунный день (14,5 земных суток). Он должен исследовать район южного полюса Луны, который до этого оставался неизученным.