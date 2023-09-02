Озвучены данные по явке на голосовании в Запорожской области

Активность избирателей за три дня досрочного голосования на выборах в Законодательное собрание Запорожской области составила 11,21%.

"Активность избирателей к этому времени составляет 11,21 %. Никаких нарушений в ходе предварительного голосования не обнаружено", - сообщила ТАСС председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

Напомним, ранее за пределами Московской области начались выборы губернатора этого региона России. Сегодня в 8.00 все экстерриториальные избирательные участки были открыты и приняли первых избирателей. Голосование на выборах губернатора Московской области за пределами региона продлится со 2 по 5 сентября 2023 г.