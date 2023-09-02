02 Сентября 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

В Минобороны России привели порядок отпусков мобилизованных

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина привела в своем telegram-канале ответ Минобороны России про положенные отпуска мобилизованным на специальную военную операцию военнослужащим, а также о порядке их ротации.

Министерство сообщает о проведении комплекса мероприятий по предоставлению отпусков с учетом принятого решения об обязательном предоставлении отпусков указанной категории военнослужащих не реже одного раза в шесть месяцев продолжительностью не менее 14 суток без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно. Планирование и представление отпусков проводится командиром (начальником штаба) воинской части с учетом безусловного выполнения задач по предназначению, стоящих перед воинской частью. Для этого штабом воинской части разрабатывается график отпусков, направленный на гарантированную реализацию военнослужащими права на отдых.

Соответствующие графики отпусков утверждаются (корректируются) командующими группировками войск, исходя из складывающейся оперативной обстановки в зоне проведения СВО и с учетом безусловного выполнения боевых задач. Кроме того, ротация мобилизованных осуществляется с учетом поддержания болевой готовности воинских частей, задействованных в спецоперации. Вместе с тем, предоставить подробную информацию, содержащую вопросы организации и проведения ротации военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации и участвующих в СВО, невозможно, поскольку она относится к информации ограниченного доступа.

Коллаж, мобилизация, солдаты, вооруженные силы(2022)|Фото: Накануне.RU

Частичная мобилизация была объявлена президентом России 21 сентября 2022 г. Нужно было призвать 300 тыс. человек, которые ранее служили в армии, имеют боевой опыт и определенную военно-учетную специальность. Чуть больше, чем через месяц, 28 октября, министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизация окончена. В Госдуме не раз заявляли, что не ждут дополнительного набора по частичной мобилизации. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя информацию о возможной второй волне мобилизации, заявила, что "ее не будет, эта тема не обсуждается, ее нет в повестке".

17 января 2023 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о том, что слухи о новой волне частичной мобилизации в России исходят из-за границы. В конце марта Генеральный штаб ВС РФ сообщил о том, что не планирует проводить вторую волну мобилизации, и уже призванных граждан и добровольцев, а также штатных военных хватает для выполнения всех задач. При этом выяснилось, что с 1 января по 3 августа на службу по контракту в России приняты более 231 000 человек, об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу довести численность контрактников до 521 тыс. человек к концу 2023 г.

В начале августа 2023 г. глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов высказался о том, означает ли разработка уголовного наказания за уклонение от мобилизации, что готовится ее новая волна. Он сообщил, что разработка наказания и мобилизация абсолютно не связаны между собой никак: законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация. По его словам, новой мобилизацией "и не пахнет".

Теги: Нина Останина, Минобороны России, мобилизованные, отпуск, СВО


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