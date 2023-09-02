В Москве, предположительно, произошла крупная утечка газа на АЗС

В Москве, предположительно, произошла крупная утечка газа на АЗС — на заправке в Северном Бутово разгерметизировалась бочка с пропаном.

По нашей информации, все произошло на АЗС "Интеройл" на ул. Поляны. Из строя вышел наземный 9-кубовый резервуар, пошла утечка пропана. Всего на заправке несколько таких резервуаров, пишет telegram-канал Shot.

В данный момент территория вокруг оцеплена, люди с места эвакуированы. На месте дежурят полиция, стягиваются пожарные службы.