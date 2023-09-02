Умер бывший американский политик и дипломат Билл Ричардсон
В возрасте 75 лет умер бывший американский политик и дипломат Билл Ричардсон.
Он занимался контактами с Россией по проблеме заключенных, пишет РИА Новости.
Причина смерти не названа.
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В возрасте 75 лет умер бывший американский политик и дипломат Билл Ричардсон.
Он занимался контактами с Россией по проблеме заключенных, пишет РИА Новости.
Причина смерти не названа.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС