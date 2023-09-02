02 Сентября 2023
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Станция "Луна-25" прекратила свое существование

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Фото: Пресс-служба Кремля

В Кремле раскрыли детали визита Путина в Тверскую область

Президент Владимир Путин 1 сентября посетил село Тургиново Тверской области.

В сопровождении губернатора региона Игоря Рудени глава государства осмотрел новые здания Тургиновского детского сада и Тургиновской средней общеобразовательной школы, рассчитанной на 300 мест. Владимир Путин пообщался с учителями, его ознакомили с учебной и спортивной инфраструктурой школы, зоной практикума. Президент побывал также в новом культурно-досуговом центре "Тургиновский".

Владимир Путин, Тургиново(2023)|Фото: Пресс-служба Кремля

Владимир Путин, Тургиново(2023)|Фото: Пресс-служба Кремля

Владимир Путин, Тургиново(2023)|Фото: Пресс-служба Кремля

Глава государства высоко оценил качество строительных работ и поблагодарил губернатора и строителей за то, что они выполнили их в сжатые сроки, успев сдать объекты в эксплуатацию к началу учебного года. Перед отъездом Владимир Путин пообщался с местными жителями, которые вышли на улицу поприветствовать его, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин, Тургиново(2023)|Фото: Пресс-служба Кремля

Теги: Тургиново, Владимир Путин


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