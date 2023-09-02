В день города во Владимире открыли новый сквер в память о герое СВО Романе Кутузове

2 сентября в рамках празднования Дня города Владимира был официально открыт новый сквер на проспекте Ленина и памятный бюст Героя Российской Федерации, генерал-лейтенанта Романа Кутузова. В мероприятии приняли участие Губернатор Александр Авдеев, глава города Владимира Дмитрий Наумов, сенатор Российской Федерации Андрей Шохин, представители командования ВДВ России, президиума Совета ветеранов ВДВ России, другие официальные лица, родные и близкие героя, его сослуживцы.

Город Владимир прославили многие великие люди – учёные, общественные и государственные деятели, спортсмены, учителя, врачи, музыканты. А ещё – воины. Герои, не щадившие себя, когда речь шла об интересах Отечества. Один из них – заместитель командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа, генерал-лейтенант Роман Кутузов. Его жизнь оборвалась 5 июня 2022 года при выполнении боевой задачи специальной военной операции, в сражениях за трассу Бахмут – Северск. Роман Владимирович был образцом выполнения воинского долга, примером для подражания молодым офицерам.

«Сквер находится рядом с областным филиалом Фонда «Защитники Отечества». Это место – воплощение нашей благодарности не только конкретному герою, но и всем сегодняшним защитникам Родины. Как не забыт подвиг Романа Кутузова, так же останется в памяти земляков героизм каждого бойца, который остановил врага, заслонил собой мирных жителей, спас товарищей. Вечная память и вечная слава павшим за Родину! Низкий поклон всем, кто стеной стоит за Россию!» - отметил Александр Авдеев.

В рамках мероприятия прозвучало немало добрых слов о Романе Кутузове. От тех, кому посчастливилось знать его лично, служить вместе с ним. Его навсегда запомнят, как мужественного и отважного офицера, истинного патриота России.

«Память о Романе Кутузове останется с нами навсегда. В его честь во Владимире уже названы улица и школа, где он учился. Наша задача – чтить память своих героев, делать всё, чтобы подрастающие поколения знали их имена», - подчеркнул Дмитрий Наумов.

Памятный бюст Героя Российской Федерации Романа Кутузова является смысловым центром ансамбля нового общественного пространства. Сквер, который уже получил «народное» название «Кутузовский», стал излюбленным местом отдыха горожан всех возрастов. Сюда приходят семьи с детьми, для которых сделан игровой городок. Также в рамках благоустройства территории установлены уличные светильники и малые архитектурные формы, смонтирована система видеонаблюдения.