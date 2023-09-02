Губернатор Владимирской области Александр Авдеев: Благодарим всех, кто создавал Владимир и прославил его в веках!

2 сентября Губернатор Александр Авдеев принял участие в Дне города Владимира, которому исполнилось 1033 года. Вместе со своим заместителем Сергеем Волковым, главой столицы региона Наумовым и председателем городского Совета народных депутатов Николаем Толбухиным он возложил цветы к Вечному огню на Князь-Владимирском кладбище.





«По традиции празднование начали со слов благодарности людям, которым мы обязаны мирным небом над головой, тем, что мы спокойно живём в благоустроенных городах с современными объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Говорим спасибо всем, кто сложил головы на полях сражений и своим трудом прославил родную землю. Особая благодарность – ветеранам Великой Отечественной войны, нашим защитникам Родины, участвующим в специальной военной операции. Они как никто знают цену миру, понимают, что это самое главное благо. Благодарим всех, кто создавал Владимир и прославил его в веках!» – отметил Александр Авдеев.





Ровно в полдень на Соборной площади началось центральное праздничное действие «Владимир мудростью предков и силою юных храним». К





расной нитью концертно-театральной программы и выступлений гостей проходит тема связи поколений. Опираясь на лучший опыт и традиции Владимир продолжает движение вперёд.





«За последний год немало сделано. Приводятся в порядок дворы, дорожно-уличная сеть. Завершается строительство Рпенского проезда, идёт проектирование нескольких магистралей, которые разгрузят Владимир от пробок. В перспективе – создание большого количества социальных объектов. Решили проблему очередей в детские сады, строим новые школы, чтобы уйти от второй смены и сделать образование наших детей современнее и комфортнее. За последнее время сдали несколько спортплощадок в городе. Продолжим развивать транспортную инфраструктуру», – сообщил Губернатор.





«Областное правительство и лично Александр Александрович Авдеев помогают городу с обновлением парка общественного транспорта. В этом году на маршруты должны выйти 100 новых автобусов, половина уже в рейсах, как и 4 новых белорусских троллейбуса. Впереди создание новой маршрутной сети, которая закроет потребности новых микрорайонов и мест притяжения. Учли всю критику жителей по коммунальному обслуживанию, особенно по зимнему содержанию города. Пополним парк дорожной техники для уборки улиц», – поделился планами Дмитрий Наумов.





В числе первоочередных задач – привести в порядок привокзальную площадь, а также все парки и скверы областного центра. Идёт благоустройство площади Победы и сквера в Юрьевце. В перспективе на ближайшие годы – благоустройство парка «Дружба». А сегодня в одной из новых точек притяжения горожан и гостей Владимира – в сквере имени Героя России, генерал-лейтенанта Романа Кутузова – открыли его бюст.