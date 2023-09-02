В новых регионах России до конца года завершится передача движимого и недвижимого имущества в управления МЧС

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что передача движимого и недвижимого имущества в управления МЧС России в новых регионах будет завершена до конца года.

"Много работы уже выполнено, мы сейчас передаем движимое и недвижимое имущество", - приводит ТАСС ответ министра на вопрос, как работают управления МЧС в новых регионах.

С 1 января указом президента РФ Владимира Путина штатная численность МЧС России увеличена на 15 тыс. человек до 303 тыс. 107 специалистов.