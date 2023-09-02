Актриса Ахеджакова объяснила, почему стояла на сцене с украинским флагом

Актриса Лия Ахеджакова сообщила, что украинский флаг, с которым она ранее якобы вышла на сцену в городе Бремен, сообщила, что его ей подсунул провокатор вместе с букетом цветов. Она сказала, что найти человека, отдавшего ей флаг, так и не удалось.

"Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг]", - сказала Ахеджакова "Газете.Ru", уточнив, что она сначала думала, что это не флаг, а шарфик.

Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ после того, как она вышла на сцену в Бремене с украинским флагом, где проходил спектакль с ее участием, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.