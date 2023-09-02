100 лет на страже правопорядка. В Екатеринбурге отметили юбилей патрульно-постовой службы

Сегодня в Екатеринбурге состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею со дня образования патрульно-постовой службы России. Поздравить юбиляров с профессиональным праздником пришли начальник Главного управления генерал–лейтенант полиции Александр Мешков, заместитель губернатора Азат Салихов, начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации области генерал-майор полиции Константин Шуршин и другие почетные гости, сообщил пресс-секретарь областного УМВД Валерий Горелых.

"Сегодня патрульно-постовая служба одна из самых мобильных и боеспособных подразделении в системе МВД. Строевые подразделения являются основой для обеспечения общественного порядка в городах и населенных пунктах Среднего Урала", - сказал в своем выступлении генерал Мешков.

Как сообщил Валерий Горелых, заместитель губернатора Азат Салихов в своем выступлении не только тепло поздравил именинников, но и довел до собравшихся в зале участников торжества приятную новость о том, что принято положительное решение о дополнительном финансировании личного состава ППСП за счет регионального бюджета в размере 10 тыс. ежемесячно.

"Только в Екатеринбурге за 8 месяцев 2023 года сотрудники патрульно-постовой службы приняли непосредственное участие в раскрытии 410 преступлений. А также выявили и пресекли порядка 8 тыс. административных правонарушений", - отметил полковник Горелых.

По доброй традиции память сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, почтили минутой молчания. Сначала прозвучал метроном, а затем патриотичная песня"Встанем". Порядка 100 отличившихся по службе сотрудников на праздничном вечере наградили почетными грамотами и ведомственными наградами

2 сентября 1923 г. Приказом Центрального административного управления НКВД РСФСР № 4 утверждена "Инструкция постовому милиционеру", в которой были изложены общие положения о постовой службе и обязанностях сотрудника. Это событие и стало датой основания службы. Сфера деятельности данного отдела ответственна и сложна, а профессия требует мужества и дисциплины, энергичности и самоотдачи, стойкости духа и настойчивости.