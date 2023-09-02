Глава Тюменской области в Сургуте поздравил нефтяников с наступающим проаздником

Губернатор Тюменской области Александр Моор привел детали своей работы 1 сентября в Югре. Вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой он поздравил с профессиональным праздником ветеранов и работников ПАО "Сургутнефтегаз" и ООО "Газпром трансгаз Сургут".

"Каждая такая встреча, как правильно сказали виновники торжества, это праздник в кругу близких друзей, для которых наш топливно-энергетический комплекс – не просто профессия, а образ жизни и судьба", - написал Моор в своем telegram-канале.

От имени тюменцев Моор передал сотрудникам компаний "Газпром трансгаз Сургут" и "Сургутнефтегаз" и их руководителям – Олегу Викторовичу Ваховскому и Владимиру Леонидовичу Богданову, слова благодарности за их очень важный и нужный для земляков и всей страны труд.

"Они достойно продолжают путь легендарных первопроходцев. День работников нефтяной и газовой промышленности отмечают дружно и вместе люди разных профессий. Еще раз убедился, как много общего у наших регионов. Югра, Ямал и Тюменская область – одна большая, сильная и крепкая команда", - написал Моор.

Напомним, 3 сентября в России отметят День работников нефтяной и газовой промышленности. В Югре в честь этого события проходит серия торжественных мероприятий. Началась она 30 августа с открытия в Музее геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске новых звезд в честь тех, кто достиг успеха в отрасли, широко известен в мире, а также вручения наград призерам окружного ежегодного конкурса "Черное золото Югры". Подробнее о мероприятиях — в этом материале.