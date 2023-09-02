В России могут отказаться от паритета в авиации

Турбизнес предложил правительству меры, которые к 2030-му должны увеличить до 16 млн количество поездок иностранцев в Россию. Среди них – отказ от "правил паритета" в авиаотрасли и режим "открытого неба" для иностранных авиакомпаний.

Чтобы привлечь в Россию иностранных гостей и получить дополнительные 13 млн турпоездок за семь лет, эксперты предложили ряд мер, в том числе упрощение финансовых расчетов для иностранцев, пишет РБК. Предлагается также запуск до конца 2023 г. виртуальной "карты туриста" национальной платежной системы "Мир", развитие инфраструктуры точек приема иностранных платежных сервисов (Union Pay, Alipay, WeChat и др.), увеличение лимита недекларируемого ввоза иностранной валюты для туристов.

Напомним, в апреле стало известно, что стоимость внутренних авиаперевозок в России может вырасти на 15-30% из-за отсутствия решения властей по субсидированию перевозок в летнем сезоне. Об этом сообщил замглавы Минтранса Игорь Чалик.

"В этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд руб.", - заявил Чалик на совещании по подготовке к туристическому сезону.

В связи с этим возможен рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%, добавил он.