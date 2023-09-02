Отозваны приглашения послов России, Белоруссии и Ирана на вручение Нобелевской премии

Ирана на церемонию вручения премий из-за «бурной реакции».

Первоначальное решение пригласить на церемонию всех послов в фонде объяснили желанием «как можно шире распространять ценности и смыслы, которые олицетворяет Нобелевская премия, пишет РБК.

Напомним, ранее список иностранных агентов пополнили редактор "Новой газеты" и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов* и комик Руслан Белый*.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента