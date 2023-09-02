02 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Страны НАТО проведут крупные военно-морские учения на Балтике

Страны НАТО проведут в Балтийском море крупные военно-морские учения с участием около 30 кораблей и 3 тыс. военнослужащих. Они должны послать России "четкий сигнал" о готовности блока защищать этот регион.

"Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: "не в нашу смену". Надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать", - приводит РБК заявление главы ВМС Германии Кристиана Каака.

Напомним, ранее стало известно, что совместные военные учения Китая и Таиланда Blue Strike 2023 начнутся 3 сентября в Сиамском заливе. В них поучаствуют военно-морские силы (ВМС) двух стран. Маневры продолжатся до 10 сентября. Они состоятся в провинциях Чонбури, Районг и Чантхабури на востоке Таиланда. Эти учения проводятся раз в два года. Страны по очереди выступают в качестве принимающей стороны.

Теги: НАТО, Россия, Балтийское море, учения


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