02 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Белоруссии повысили экспортные пошлины на нефть

Власти Белоруссии с 1 сентября повысили ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно документу, который подписал премьер-министр республики Роман Головченко, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, а также отработанные нефтепродукты составляют $21,4 за т (ранее – $16,9), на прямогонный бензин – $11,7 за т (ранее – $9,2), на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $6,4 за т (ранее – $5), пишут "Ведомости". Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране может появиться вторая АЭС.

"У меня такая шальная мысль – и вторую атомную электростанцию построить на востоке", - сказал Лукашенко.

Теги: Белоруссия, экспортные пошлины, нефть


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