В Минобороны Белоруссии привели детали учений ОДКБ

В Минобороны Белоруссии привели детали учений ОДКБ.

Во время специального учения с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2023" отрабатываются вопросы минимизации биологических угроз, проведения неспецифической биологической разведки района при помощи расчета РХМ-6, отбора проб, эвакуации заболевших и полной специальной обработки личного состава, военной техники, оружия и снаряжения.

Для недопущения распространения условной биологической угрозы была развернута карантинная зона, где разместили подразделение. В районе ведется наблюдение за личным составом и осуществляется своевременное реагирование при появлении новых заболевших.