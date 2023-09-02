02 Сентября 2023
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Фото: Российский академический молодежный театр

Умер актер Алексей Янин, восемь лет боровшийся с последствиями инсульта

Скончался восемь лет боровшийся с последствиями инсульта актер Алексей Янин.

Ему было 40 лет, сообщает Российский академический молодежный театр (РАМТ).

Янин – выпускник Высшего театрального училища Щепкина (курс Виктора Коршунова), в труппу РАМТа был принят в 2004 г. Среди его ролей в театре - Карраско в "Дон Кихоте", Христиан Теодор в спектакле "Тень", Принц в "Золушке", юный Саша Герцен в трилогии "Берег утопии", Ян в дилогии "Инь и Ян", Иван Шатов в спектакле "Шатов. Кириллов. Петр" по роману Федора Достоевского "Бесы" и другие.

Актер Алексей Янин(2023)|Фото: Российский академический молодежный театр

Теги: Алексей Янин, актер, РАМТ


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