02 Сентября 2023
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Станция "Луна-25" прекратила свое существование

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Фото: Накануне.RU

Индия отправила к Солнцу автоматическую станцию Aditya-L1

Индия успешно запустила автоматическую станцию по исследованию Солнца Aditya-L1.

Спутник, расположенный на гало-орбите вокруг точки L1, обладает преимуществом непрерывного наблюдения Солнца без каких-либо затенений. Это обеспечит большее преимущество наблюдения за солнечной активностью и ее влиянием на космическую погоду в режиме реального времени. Космический аппарат имеет различные преимущества для наблюдения за фотосферой, хромосферой и самыми внешними слоями Солнца (короной) с помощью детекторов электромагнитных полей, частиц и магнитного поля, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).

Напомним, ранее стало известно о других индийских достижениях. Сначала луноход "Прагьян" передал на Землю первые научные данные о Южном полюсе Луны, потом премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о том, что третий энергоблок крупнейшего разработанного в стране реактора, индийской атомной станции "Какрапар", вышел на полную мощность.

Теги: Солнце, звезда, станция, Aditya-L1, Индия


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