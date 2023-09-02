Александр Авдеев: Наша цель – обеспечить Владимирскую область кадрами по самым востребованным медицинским специальностям

1 сентября в столице Владимирской области был открыт филиал Приволжского медицинского исследовательского института. Теперь в регионе будут готовить кадры для медицинской отрасли не только со средним специальным, но и с высшим образованием.

В открытии приняли участие Губернатор Александр Авдеев, его заместитель Константин Баранов, ректор ПИМУ Николай Карякин, директор департамента медицинского образования и кадровой политики Минздрава России Людмила Летникова, сенатор Российской Федерации Ольга Хохлова.

«История всегда помнит первых, поэтому прошу вас отнестись к учёбе и к работе максимально ответственно. Возлагаем на вас большие надежды. Молодых, профессиональных врачей очень ждут в поликлиниках и больницах нашего региона. В свою очередь, занимаемся обновлением материально-технической базы медучреждений. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» улучшаются условия для практики, работы в государственной медицине. Старайтесь осваивать современные, в том числе цифровые, технологии, потому что именно вам предстоит двигать областную медицину вперёд. Это только начало. Филиал будет расти и развиваться, будут открываться новые специальности. Понимая это, уже сейчас думаем о наращивании базы. Нужна будет дополнительная инфраструктура, здания, места в общежитиях. Наша цель – обеспечить область кадрами по всем самым востребованным медицинским специальностям», – отметил Александр Авдеев.

Он поблагодарил за сотрудничество и вовлечённость команду ПИМУ и лично его ректора Николая Карякина. Открытие филиала вуза – большое событие для всего учебного заведения. Владимирский филиал у него – первый. «Лучшего партнёра, чем ПИМУ, нелегко было бы найти», – уверен глава региона.

«Университет – это не только и не столько стены. Это прежде всего педагоги и студенты», – подчеркнул Николай Карякин.

«Гордитесь, что вы студенты-медики! Конкурс на медицинские специальности из года в год не уменьшается. То, что вы приняты в медицинское братство – это ваши успехи в прошлой, школьной, жизни. Надеюсь, будете так же настойчивы в овладевании медицинскими знаниями», – уверена Людмила Летникова.

Она зачитала приветственный адрес от Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко. В нём, в частности, говорится: «1 сентября 2023 года войдёт в историю Владимирской области как день, когда в регионе появилась собственная кузница медицинских кадров. Хочу поздравить всех, кто принимал участие в создании филиала, и пожелать успеха всем обучающимся. Даже в минуты трудностей и усталости никогда не сомневайтесь в правильности выбора самой благородной из профессий!»

Обучение будет осуществляться по 15 специальностям: «Лечебное дело», «Акушерство и гинекология», «Анестезиология-реаниматология», «Рентгенология», «Судебно-медицинская экспертиза», «Психиатрия», «Инфекционные болезни», «Кардиология», «Неврология», «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», «Оториноларингология», «Офтальмология» и «Хирургия».

«Благодаря открытию медфакультета сократится, а в дальнейшем, надеюсь, будет преодолён дефицит медицинских кадров, что обеспечит жителям нашей области доступную и качественную медицинскую помощь. Наши студенты смогут стать подспорьем в клиниках региона уже в ближайшие годы. Преподавательский состав у нас подобрался очень сильный», – сообщила и.о. директора Владимирского филиала ПИМУ Юлия Арсенина.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году во Владимирский филиал ПИМУ на специалитет, факультет «Лечебное дело», поступил 131 человек, на специальности ординатуры – 41. При этом более 50 студентов – выпускники медколледжей. Глава региона в общении с ребятами поинтересовался – кто из них, не откройся медвуз во Владимирской области, уехал бы учиться на доктора в другой регион – руку подняли почти все студенты.