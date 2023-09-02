Александр Авдеев: Наша цель – обеспечить Владимирскую область кадрами по самым востребованным медицинским специальностям

02 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Александр Авдеев: Наша цель – обеспечить Владимирскую область кадрами по самым востребованным медицинским специальностям

1 сентября в столице Владимирской области был открыт филиал Приволжского медицинского исследовательского института. Теперь в регионе будут готовить кадры для медицинской отрасли не только со средним специальным, но и с высшим образованием.

В открытии приняли участие Губернатор Александр Авдеев, его заместитель Константин Баранов, ректор ПИМУ Николай Карякин, директор департамента медицинского образования и кадровой политики Минздрава России Людмила Летникова, сенатор Российской Федерации Ольга Хохлова.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

«История всегда помнит первых, поэтому прошу вас отнестись к учёбе и к работе максимально ответственно. Возлагаем на вас большие надежды. Молодых, профессиональных врачей очень ждут в поликлиниках и больницах нашего региона. В свою очередь, занимаемся обновлением материально-технической базы медучреждений. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» улучшаются условия для практики, работы в государственной медицине. Старайтесь осваивать современные, в том числе цифровые, технологии, потому что именно вам предстоит двигать областную медицину вперёд. Это только начало. Филиал будет расти и развиваться, будут открываться новые специальности. Понимая это, уже сейчас думаем о наращивании базы. Нужна будет дополнительная инфраструктура, здания, места в общежитиях. Наша цель – обеспечить область кадрами по всем самым востребованным медицинским специальностям», – отметил Александр Авдеев.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Он поблагодарил за сотрудничество и вовлечённость команду ПИМУ и лично его ректора Николая Карякина. Открытие филиала вуза  – большое событие для всего учебного заведения. Владимирский филиал у него – первый. «Лучшего партнёра, чем ПИМУ, нелегко было бы найти», – уверен глава региона.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

«Университет – это не только и не столько стены. Это прежде всего педагоги и студенты», – подчеркнул Николай Карякин.

«Гордитесь, что вы студенты-медики! Конкурс на медицинские специальности из года в год не уменьшается. То, что вы приняты в медицинское братство – это ваши успехи в прошлой, школьной, жизни. Надеюсь, будете так же настойчивы в овладевании медицинскими знаниями», – уверена Людмила Летникова.

Она зачитала приветственный адрес от Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко. В нём, в частности, говорится: «1 сентября 2023 года войдёт в историю Владимирской области как день, когда в регионе появилась собственная кузница медицинских кадров. Хочу поздравить всех, кто принимал участие в создании филиала, и пожелать успеха всем обучающимся. Даже в минуты трудностей и усталости никогда не сомневайтесь в правильности выбора самой благородной из профессий!»

здравоохранение, медицинская аппаратура(2023)|Фото:avo.ru

Обучение будет осуществляться по 15 специальностям: «Лечебное дело», «Акушерство и гинекология», «Анестезиология-реаниматология», «Рентгенология», «Судебно-медицинская экспертиза», «Психиатрия», «Инфекционные болезни», «Кардиология», «Неврология», «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», «Оториноларингология», «Офтальмология» и «Хирургия».

здравоохранение(2023)|Фото: avo.ru

«Благодаря открытию медфакультета сократится, а в дальнейшем, надеюсь, будет преодолён дефицит медицинских кадров, что обеспечит жителям нашей области доступную и качественную медицинскую помощь. Наши студенты смогут стать подспорьем в клиниках региона уже в ближайшие годы. Преподавательский состав у нас подобрался очень сильный», – сообщила и.о. директора Владимирского филиала ПИМУ Юлия Арсенина.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году во Владимирский филиал ПИМУ на специалитет, факультет «Лечебное дело», поступил 131 человек, на специальности ординатуры – 41. При этом более 50 студентов – выпускники медколледжей. Глава региона в общении с ребятами поинтересовался – кто из них, не откройся медвуз во Владимирской области, уехал бы учиться на доктора в другой регион – руку подняли почти все студенты.

Теги: александр авдеев, медицинские кадры, филиал вуза, медфакультет


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети