В Марий Эл в огне погибли трое

В ночь на 2 сентября во время разбора сгоревшего рыбацкого домика на островке у деревни Еникеево Горномарийского района Марий Эл обнаружены тела троих мужчин 49-52 лет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Компания из шести мужчин рыбачила на островке реки Ветлуга. Находясь внутри рыбацкого домика, они употребляли спиртное. Один прикурил, от зажигалки загорелась занавеска. Трое рыбаков успели выбраться из домика, остальные погибли.

Следователь выясняет все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает республиканское управление СКР.