В Польше опровергли информацию о нарушении военным вертолетом границы Белоруссии

Оперативное командование Вооруженных сил Польши опровергает заявление Белоруссии о нарушении границы польским военным вертолетом.

"Сообщения о нарушении воздушного пространства Беларуси польским вертолетом являются абсолютной ложью и провокацией", - приводит "Интерфакс" заявление представителя Оперативного командования ВС Польши Яцека Горышевского польским СМИ.

Напомним, 1 сентября Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что днем пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Белоруссии со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области. Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1,2 км на территорию страны, а затем вернулся обратно. О случившемся проинформирована польская сторона.