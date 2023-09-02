Две представительницы Владимирской области стали обладателями национальной профессиональной премии «Женщины НКО»

Накануне в Москве состоялось объявление лауреатов Национальной профессиональной премии «Женщины НКО». В конкурсе на её соискание приняли участие 225 руководителей, лидеров, сотрудников и волонтёров некоммерческих организаций из 59 регионов России. Обладательницами премии стали 88 женщин.

В числе лучших – две представительницы Владимирской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Участницы конкурса должны были представить видеовизитку и электронную презентацию о достижениях своей организации. Их оценивал экспертный совет премии, в который вошли депутаты Госдумы, представители Общественных палат России и Московской области, грантоператоров, эксперты в сфере некоммерческого сектора.

В номинации «Наука, образование и просвещение» победу одержала Юлия Горчакова из Мурома. Она – руководитель-методолог, грантрайтер АНО «Клуб робототехники и инновационных технологий для молодёжи». В этом клубе активно ведётся несколько социальных проектов. Среди них – профориентационные занятия по 3d-моделированию и визуализации для школьников 6 – 11 классов, разработка устройства печати шрифтом Брайля на базе платформ Arduino, внедрение в школьные программы внеурочной деятельности технической направленности программ по робототехнике и раннему программированию, участие в федеральном проекте «Билет в будущее».

Каждый год в команду к Юлии набирается около 120 ребят. За последний год организация смогла привлечь более 4 млн рублей на открытие новых направлений и закупку оборудования. Кроме того, клуб робототехники в 2022 и 2023 годах получил субсидию из областного бюджета на реализацию проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем. Это создание кабинета профориентации и запуск профориентационного курса «33Ампера» для подростков.

В номинации «Физкультура, здоровый образ жизни и туризм» диплом победителя – у директора Владимирской автономной некоммерческой организации «Про здоровье» Татьяны Кузьминой. С 2020 года организация под её руководством реализовала несколько крупных социально важных проектов: «Астма школа», «Школа пациента с бронхиальной астмой», «Лёгкое дыхание», «Женское здоровье: всё в твоих руках», «Бодрое утро», Фестиваль «Женское здоровье». Все эти проекты получили поддержку Правительства Владимирской области и Фонда президентских грантов.

Обладательницы премии «Женщины НКО» получили дипломы, памятные статуэтки, сертификаты на обучение от партнёров – Первого международного цифрового университета, Ассоциации негосударственного образования и Школы бизнеса Корпорации «Синергия», а также годовое членство в Клубе профессионалов НКО и социального бизнеса «Планёрка» в статусе «Эксперт».