Коломойский получил подозрение СБУ в мошенничестве

Олигарх Игорь Коломойский получил сообщение о подозрении в мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.

По версии СБУ, в 2013-20 гг. Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен через их вывоз за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Досудебное расследование при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора продолжается, сообщает в своем telegram-канале Служба безопасности Украины.

Напомним, депутаты крымского парламента 24 мая расширили перечень национализированного имущества. В него вошли крымские активы украинских олигархов и политиков, а также граждан США и Кипра, а также квартира президента Украины Владимира Зеленского в Ялте.

До этого крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. В свою очередь глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.