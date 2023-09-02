В Ульяновске после жалоб губернатору починят хоккейную коробку

Глава Ульяновской области Алексей Русских отреагировал на жалобу о том, что хоккейная коробка возле лицея №101 начала разрушаться – она построена на склоне, треснуло бетонное основание.

"Решил проверить, заехал перед работой. Ситуация серьезная. Поручил главе Ульяновска и министру просвещения взять ситуацию на контроль", - написал в своем telegram-канале губернатор.

Он ждет, когда ему предложат варианты восстановления конструкции или переноса хоккейной коробки в более безопасное место.