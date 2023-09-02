Минобороны России: над Белгородской областью перехвачены два беспилотника

Сегодня армия России пресекла атаку ВСУ беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.

Два украинских БпЛА были перехвачены над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны России.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстрелах ВСУ региона. Удар нанесен по поселку Климово. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Кроме того, пострадало от обстрела село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела частично поврежден один жилой дом. Оперативные и экстренные службы работают на месте.