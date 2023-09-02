Депутат Госдумы Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии
Депутат Госдумы Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. Причины он назвал в своем telegram-канале.
"Сегодня я – в больнице, с осложнениями после июльской операции. Врачи предупреждали о последствиях. Врачи, к сожалению, категоричны: подняться с койки – получить еще более тяжелые осложнения. Я принял сложное, но честное решение – снять свою кандидатуру с выборов главы республики. Команда и семья поддержали", - написал Сокол.
При этом он пообещал выполнить все, о чем заявлял ранее.