Депутат Госдумы Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

Депутат Госдумы Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. Причины он назвал в своем telegram-канале.

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"Сегодня я – в больнице, с осложнениями после июльской операции. Врачи предупреждали о последствиях. Врачи, к сожалению, категоричны: подняться с койки – получить еще более тяжелые осложнения. Я принял сложное, но честное решение – снять свою кандидатуру с выборов главы республики. Команда и семья поддержали", - написал Сокол.

При этом он пообещал выполнить все, о чем заявлял ранее.