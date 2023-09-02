В Петербурге в промзоне полыхает пожар площадью 1,4 тысячи "квадратов"

В Колпинском районе Санкт-Петербурга полыхает крупный пожар.

"В двухэтажном производственном здании размером 20х70 м, высотой 12 м происходит горение по всей площади", - сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу Колпинский район, Металлострой, Северный проезд, дом 4 поступило в 7.47 (здесь и далее – по московскому времени). В 8.16 пожару присвоен повышенный № 2, в 9.18 огонь локализован. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.