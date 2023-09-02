За пределами Московской области начались выборы губернатора этого региона

За пределами Московской области начались выборы губернатора этого региона России.

По данным избирательной комиссии Подмосковья, в Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей образованы экстерриториальные избирательные участки для голосования избирателей, которые зарегистрированы в Московской области, но на данный момент находятся в новых субъектах федерации.

Сегодня в 8.00 все экстерриториальные избирательные участки были открыты и приняли первых избирателей. Голосование на выборах губернатора Московской области за пределами региона продлится со 2 по 5 сентября 2023 г.