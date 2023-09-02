Медведев: руководителей западных держав надо считать "главами стран нацистской коалиции"

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что руководителей западных держав надо считать "главами стран нацистской коалиции".

В своем telegram-канале Медведев написало, что бандероукраину поддерживают почти все начальники западных стран. Из-за этого президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер Англии Риши Сунак, канцлер германии Олаф Шольц, президжент Франции Эммануэль Макрон, а также руководители гнуснейшей Польши, оскотинившихся скандинавских стран, милитаристской Японии, сумчатых животных из Австралии и Новой Зеландии и прочих чумных блох вроде Прибалтики – прямые и явные пособники нацистов, считает Медведев.

"Отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции. А не предаваться сладким грезам, как мы когда-то помиримся и заживем большой полиаморной семьей с небинарными гендерами", - написал Медведев.