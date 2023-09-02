Маск согласился с тем, что Байден "разрушает легитимность демократическуой системы США"

Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением американского писателя Майкла Шелленбергера, который утверждал, что президент США Джо Байден разрушает легитимность демократической системы страны.

"Правда", - приводит РИА Новости запись бизнесмен в X.

В изначальном посте также отмечалось, что Министерство юстиции США активно препятствует судебному преследованию сына Байдена, в то время как глава Белого дома пытается посадить за решетку своего соперника Дональда Трампа.