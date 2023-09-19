В Армении появились первые пострадавшие во время протестов у здания правительства

В столице Армении Ереване, где сейчас проходят протесты против премьер-министра Никола Пашиняна появились первые пострадавшие, передает корреспондент Накануне.RU.

Минздрав Армении сообщает о госпитализации нескольких человек - в их числе есть и полицейские.

Напомним, сегодня Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Карабахе для восстановления там конституционного строя. В Баку заявили, что выводятся из строя позиции Вооруженных сил Армении, тогда как гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются. Премьер Армении Пашинян в видеообращении заявил, что Армения на фоне эскалации "не должна предпринимать непрочитанных, резких и авантюрных шагов".