20 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Минобороны Азербайджана находится в контакте с российскими миротворцами в Карабахе

Министерство обороны Азербайджанской Республики находится в оперативном контакте с российским миротворческим контингентом в Карабахе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Мы находимся в оперативном контакте с российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, и с нашей стороны создаются все условия для выполнения им своих обязанностей", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Карабахе для восстановления там конституционного строя. В Баку заявили, что выводятся из строя позиции Вооруженных сил Армении, тогда как гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются. Премьер Армении Пашинян в видеообращении заявил, что Армения на фоне эскалации "не должна предпринимать непрочитанных, резких и авантюрных шагов".

Теги: нагорный карабах, азербайджан, армения


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