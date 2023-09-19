Минобороны Азербайджана находится в контакте с российскими миротворцами в Карабахе

Министерство обороны Азербайджанской Республики находится в оперативном контакте с российским миротворческим контингентом в Карабахе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Мы находимся в оперативном контакте с российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, и с нашей стороны создаются все условия для выполнения им своих обязанностей", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Карабахе для восстановления там конституционного строя. В Баку заявили, что выводятся из строя позиции Вооруженных сил Армении, тогда как гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются. Премьер Армении Пашинян в видеообращении заявил, что Армения на фоне эскалации "не должна предпринимать непрочитанных, резких и авантюрных шагов".