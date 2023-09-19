В Армении проходят массовые протесты после начала операции азербайджанских военных в Нагорном Карабахе

В столице Армении Ереване проходят массовые протесты после начала операции азербайджанских военных в Нагорном Карабахе, сообщают РИА Новости.

Протестующие штурмуют здание правительства. Собравшиеся на центральной площади люди призывают к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. По данным издания, участники акции скандировали: "Никол — предатель!", "Стыдно!" и другие лозунги.

Происходят стычки протестующих с правоохранителями. Сотрудники полиции применяют светошумовые гранаты.

Глава блока "Мать Армения" Андраник Теванян призвал объявить Пашиняну импичмент.

СНБ Армении в свою очередь сообщает, что будут приняты меры для нейтрализации любых действий, дестабилизирующих внутреннюю безопасность.

Напомним, сегодня Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Карабахе для восстановления там конституционного строя. В Баку заявили, что выводятся из строя позиции Вооруженных сил Армении, тогда как гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются. Премьер Армении Пашинян в видеообращении заявил, что Армения на фоне эскалации "не должна предпринимать непрочитанных, резких и авантюрных шагов".

Под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций армянских вооруженных сил в Карабахе.

По данным Минобороны РФ, российские миротворцы с 12.00 фиксируют многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны. Миротворцы призывают стороны конфликта к немедленному прекращению огня. Организована эвакуация мирного населения. В настоящий момент, по данным Минобороны, эвакуированы 469 человек, в том числе 185 детей.