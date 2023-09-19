Под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций армянских вооруженных сил в Карабахе

Под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций армянских вооруженных сил в Карабахе, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Анара Эйвазова.

"В ходе проведенных мероприятий под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций, созданных формированиями вооруженных сил Армении. Были обезврежены до 20 боевых машин, более 40 артиллерийских установок, до 30 минометов, две зенитно-ракетные установки, две радиоэлектронные боевые станции "Мортира" и другая военная техника, принадлежащая подразделениям вооруженных сил Армении", - отметил он.

По данным Минобороны РФ, российские миротворцы с 12.00 фиксируют многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны. Миротворцы призывают стороны конфликта к немедленному прекращению огня. Организована эвакуация мирного населения. В настоящий момент, по данным Минобороны, эвакуированы 469 человек, в том числе 185 детей.