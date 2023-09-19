19 Сентября 2023
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Фото: скриншот с видео Минобороны РФ

Путин заявил, что объем производства основных видов бронетехники вырос более чем вдвое

Президент России Владимир Путин провел в Ижевске заседание Военно-промышленной комиссии РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Во время заседания глава государства отметил, что по итогам восьми месяцев этого года организаторам оборонно-промышленного комплекса удалось сохранить стабильный темп работы. График поставок был выполнен, более того, по некоторым направлениям выпуск военной продукции удалось кратно увеличить.

В качестве примера Путин привел производство основных видов бронетехники. По сравнению с прошлым годом объем производства вырос более чем в два раза, а особо востребованных средств поражения - в три. При этом необходимо повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО.

" В этой связи – мы на этот счет говорили, и мною дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатурой", - заявил президент.

Теги: Путин, ОПК, бронетехника, производство


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