19 Сентября 2023
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Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Сергей Шойгу обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с начальником генштаба ВС Ирана

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Афганистане на переговорах, которые прошли сегодня в Тегеране, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны.

Также во время переговоров обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества, образования, обмена опытом, обмена делегациями и совместных военно-морских учений.

Напомним, сегодня Шойгу прибыл с официальным визитом в Тегеран. Сообщалось, что визит "будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами".

Добавим, что российские миротворцы с 12.00 фиксируют многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны. Миротворцы призывают стороны конфликта к немедленному прекращению огня. Организована эвакуация мирного населения. В настоящий момент, по данным Минобороны, эвакуированы 469 человек, в том числе 185 детей.

Теги: Шойгу, Нагорный Карабах, Иран, Тегеран, Мохаммад Багери


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