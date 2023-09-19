В Челябинской области задержали женщину за кражу из салона красоты

В Копейске Челябинской области задержали местную жительницу, подозреваемую в краже из салона красоты.

Инцидент произошел в поселке Бажова. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, в полицию обратилась владелица салона красоты. Она рассказала, что в помещение проникли неизвестные и украли косметику, инструменты для наращивания ресниц и аппарат для маникюра. Ущерб составил более 77 тысяч рублей.

В салон красоты злоумышленница проникла через крышу пристроя, разбив стекло в окне. Подозреваемую задержали. Ей оказалась неработающая 28-летняя местная жительница. Она рассказала, что краденое имущество спрятала в саду у своей бабушки. Хотела продать, но не успела.

По данному факту возбуждено уголовное дело.