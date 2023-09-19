19 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

МИД Франции созывает экстренное заседании Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе

Министерство иностранных дел Франции потребовало созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.

В ведомстве заявили: "Никакой предлог не может оправдать военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе".

Французский МИД призвал Баку немедленно прекратить боевые действия и соблюдать международное право.

"Франция требует проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Она ведет консультации со своими европейскими партнерами и США, чтобы был дан ответ, соответствующий рискам безопасности региона, которые несет неприемлемое наступление Азербайджана", — говорится в сообщении ведомства.

"Антитеррористическую операцию" Азербайджана в Нагорном Карабахе осудил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "ЕС осуждает военную эскалацию вдоль линии соприкосновения и на других территориях Карабаха. Мы призываем Азербайджан немедленно прекратить боевые действия", — заявил глава дипломатии ЕС.

Теги: франция, совбез оон, нагорный карабах


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