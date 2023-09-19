Один человек пострадал при пожаре в гостинице в Челябинске

В Челябинске в результате пожара в гостинице "Ред Кристалл" пострадал один человек. Мужчина госпитализирован.

Пожар произошел в трехэтажном здании по улице Доватора. Горела мебель и вещи в комнате на третьем этаже. Из здания эвакуировались пять человек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, благодаря слаженным действиям удалось не допустить гибели людей и локализовать пожар в короткие сроки на площади в 30 квадратных метров.