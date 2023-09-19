В Асбесте нашли пропавшую в прошлую пятницу школьницу

Сотрудники полиции нашли 13-летнюю школьницу, пропавшую в прошлую пятницу.

Напомним, что девочка ушла из дома вечером 15 сентября, после чего перестала выходить на связь. У подростка были запоминающиеся данные - для своего возраста она имела рост 175 см. Гулять ушла, предположительно, без каких-либо вещей.

Как сообщила пресс-служба МО МВД России "Асбестовский", школьницу нашли инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних и уже передали ее законным представителям. Что именно послужило причиной ухода и имеет ли место похищение - не сообщается.