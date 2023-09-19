В Тобольске водитель избил ребенка, поцарапавшего его машину

В Тобольске водитель избил ребенка, поцарапавшего его машину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел на ул. Октябрьской. Ребенок, двигаясь на велосипеде между двумя автомобилями, поцарапал один из них. Автовладелец съехал на обочину, перекрыв проезд ребенку, вышел из автомобиля и начал бить ребенка.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организовано проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.