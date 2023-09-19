Госдума в первом чтении приняла закон о "Дне воссоединения" новых регионов с Россией

Госдума на первом пленарном заседании осенней сессии в первом чтении приняла законопроект о "Дне воссоединения" ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Памятная дата будет отмечаться в России 30 сентября, пишет "Ъ". Законопроект передан на рассмотрение в Совет Федерации.

Напомним, подписание договора о вхождении регионов в состав РФ произошло 30 сентября 2022 г. На референдуме в ДНР "за" проголосовали более 99%, в ЛНР – 98%, в Запорожской области – 93%, в Херсонской – 87%. Президент России Владимир Путин сказал, что он был удивлен и рад таким результатам.

Законопроект о введении нового праздника внес в Госдуму Путин.