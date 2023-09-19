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Фото: Накануне.RU

Баку уведомил российских миротворцев о начале боевых действий в Карабахе за несколько минут до их начала

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения Баку о том, что Москва была предупреждена заранее о "антитеррористической операции" Азербайджана в Нагорном Карабахе. При этом Захарова винит в распространении фейков СМИ, хотя они лишь сослались на информацию из сообщения Минобороны Азербайджана.

"В СМИ распространяются сведения о том, что азербайджанская сторона, якобы, "заблаговременно" предупредила российских миротворцев о сегодняшней "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. Это не соответствует действительности. Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий", - заявила Захарова.

Власти Армении обвинили Москву в том, что она не поделилась информацией о предстоящем вторжении с Ереваном.

Примечательно, что в сложившейся ситуации Москва, со слов Захаровой, ждет от обеих сторон конфликта в Нагорном Карабахе заботы о миротворческом контингенте: "В сложившейся обстановке российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи. Мы исходим из того, что безопасность наших миротворцев будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами".

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян от российских миротворцев ждет "действий по стабилизации ситуации в Карабахе".

Теги: нагорный карабах, миротворцы, мария захарова


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