Вход на кубковый матч "Урал" – "Локомотив" сделали бесплатным для студентов

Студенты смогут бесплатно посетить матч Кубка России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Локомотивом". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральского клуба.

Встреча пройдет завтра, 20 сентября, на "Екатеринбург-Арене". Игра начнется в 17:00 по местному времени.

Чтобы бесплатно попасть на стадион, будет необходимо предъявить студенческий билет на входных группах №3 и №5. Арена откроется для болельщиков с 16:00.

Напомним, в Кубке России "Урал" выступает в группе В Пути РПЛ. В нее также входят "Локомотив", "Ростов" и казанский "Рубин". В трех играх группового этапа команда Виктора Гончаренко потерпела два поражения и одержала одну победу.