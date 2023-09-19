В Красноуфимске медколледж отказал в соцвыплате своему студенту

Студент медицинского колледжа из Красноуфимска перестал получать от учреждения положенные ему социальные выплаты. В дело вмешалась прокуратура, однако и ее требования колледж проигнорировал. Подробнее Накануне.RU рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Студент обучался в Красноуфимском филиале ГБПОУ "Свердловский областной медицинский колледж" на бюджете. Однако в сентябре 2022 года ему не пришла социальная выплата, необходимая на приобретение еды, одежды и обуви. История повторилась и в последующие два месяца. Тогда будущий медик обратился в прокуратуру, которая уже от своего лица внесла представление руководителю филиала.

Требования ведомства были проигнорированы. Принципиально отстаивая права учащегося, прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с колледжа денежные средства. Только после этого образовательное учреждение в добровольном порядке выплатило студенту денежную компенсацию. Как оказалось, колледж отказывался отдавать учащемуся чуть более 7,4 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры права студента среднего профессионального образовательного учреждения восстановлены.