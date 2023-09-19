В Челябинске задержали мужчину, выстрелившего в местного жителя

В Челябинске задержали мужчину, выстрелившего в местного жителя. Потерпевшего госпитализировали в больницу с проникающим огнестрельным ранением передней брюшной стенки с повреждением внутренних органов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, вечером у дома в поселке Стройгородок мужчине нанесли проникающее огнестрельное ранение. Потерпевший предположил, что нападавшим является отец его знакомого, с которым у него накануне произошел конфликт.

Подозреваемого задержали. Он признался, что пришел к потерпевшему разобраться в конфликте с его сыном, но у них произошла ссора, в ходе которой он выстрелил из предмета, конструктивно схожего с пистолетом. Оружие отправили на экспертизу. На мужчину завели уголовное дело.