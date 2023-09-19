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Фото: соцсети

Азербайджан пытается взять под контроль населенные пункты в Карабахе – Пашинян

Вооруженные силы Азербайджана начали обстрел Нагорного Карабаха, практически всей территории, а также через некоторое время начали операцию по прорыву линии соприкосновения Нагорного Карабаха и взятию под контроль позиций и, по некоторым данным, населенных пунктов в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении.

"Азербайджан начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха, Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе", - заявил Пашинян.

Он добавил: "Некоторые силы, как внутренние, так и внешние, пытаются втянуть Армению в войну. Еще раз подтверждаю ВС Армении в Нагорном Карабахе нет. У них это не получится. Как бы не было сложно, в частности, в эмоциональном плане, мы не должны дать возможность некоторым силам, внешним и внутренним, поставить под удар армянскую государственность".

Тем временем у здания правительства Армении в Ереване начали собираться люди, они требуют от властей решительного ответа на военные действия Азербайджана.

В самом Нагорном Карабахе продолжаются обстрелы. Армянские СМИ публикуют кадры разрушений в жилом секторе Степанакерта после обстрелов – повреждены дома, дворы и автомобили.

Теги: нагорный карабах, никол пашинян, армения, азербайджан


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