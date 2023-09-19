19 Сентября 2023
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Фото: http://gurmanika.com

Подавляющее большинство россиян поддерживают запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

84% россиян поддерживают запрет продажи безалкогольных энергетиков несовершеннолетним. Результаты опроса приводит Исследовательский центр портала Superjob.

Ранее в Госдуме предложили запретить продажу безалкогольных энергетических и тонизирующих напитков детям в стране. Сейчас запрет действует более чем в 20 регионах.

Россияне практически единодушны в том, что такой запрет нужен. Женщины поддерживают его чаще мужчин - 89% против и 79%. Различия в доходах практически не влияют на ответы, а вот возраст заметно сказывается на ответах. Наибольший процент поддерживающих запрет в возрасте 35-44 лет - 87%. Это на 5-7% выше, чем до 35 и старше 45 лет. Вероятно, это связано с тем, что именно в этом возрасте у людей есть маленькие дети.

Теги: энергетики, запрет, продажа


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