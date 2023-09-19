Лукашенко заявил о создании в Белоруссии "серьезной ракеты"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военная промышленность республики продолжает работать над созданием ракет собственного производства, и скоро создаст "серьезную ракету".

"Слава Богу, у нас есть основа, нам есть куда двигаться. Развиваем ракетное производство: начали с Китаем развивать его, сейчас перешли на технологии российские. Мы сделаем ракету, серьезную ракету", - цитирует РИА Новости Лукашенко.

По данным пресс-службы главы государства, Лукашенко заявил, что уход из России и Белоруссии "старых друзей" дал двум странам возможность развивать свои производства на собственной базе.

"Конечно же, Белоруссия сегодня востребована как высокотехнологичная республика. Не потому, что мы такие великие, а потому что в советские времена (так было построено народное хозяйство) мы были высокотехнологичным регионом. Через нас на Запад двигалась вся сырьевая база, перерабатывалась, и отсюда выходили конкурентоспособные товары. В противном случае Советский Союз бы не продал их там, за пределами страны. Мы это сохранили", - подчеркнул президент.